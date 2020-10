De nombreuses personnes se demandent encore s'il vaut la peine de payer un taxi pour aller et revenir de l'aéroport de Paris. Ce n'est certainement pas l'option la moins chère, mais prendre un taxi pour aller ou revenir des aéroports parisiens est-il en fin de compte le mode de transport le plus facile et le moins stressant ? Et combien devez-vous vous attendre à payer pour une course typique en taxi entre le centre ville et les aéroports ?

Cela en vaut-il la peine ?

Il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir si prendre un taxi est la meilleure option. Si vous disposez d'un budget assez généreux, que vous avez beaucoup de bagages lourds, que vous voyagez avec de très jeunes enfants ou que vous êtes âgé ou handicapé, je vous recommande absolument de prendre un taxi, ce qui est généralement une option beaucoup plus détendue, avec moins de temps de marche ou de transfert. À l'inverse, si vous essayez de surveiller vos dépenses de voyage, que vous avez des bagages assez légers et que vous êtes à l'aise dans les transports publics parisiens, le RER, les bus spéciaux pour le centre de Paris ou les navettes aériennes sont une option beaucoup moins coûteuse.

Combien dois-je m'attendre à payer pour un taxi depuis les aéroports de Paris ?

En fonction des conditions de circulation et de l'heure à laquelle vous voyagez, vous pouvez vous attendre à payer entre 35 et 70 euros pour une seule course de taxi à destination ou en provenance des aéroports parisiens. Bien entendu, si vous prenez un taxi de Denfert-Rochereau, dans le sud de Paris, jusqu'à l'aéroport d'Orly, qui est relativement proche, vous paierez le prix le plus bas. Si vous deviez prendre un taxi du sud de Paris jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, situé bien au nord de la ville, attendez-vous à un tarif beaucoup plus élevé. Vous pouvez toujours demander au taxi le tarif moyen de votre point de départ avant d'accepter le trajet.

N'oubliez pas que si vous réservez un taxi à l'avance, vous devrez généralement payer des frais de réservation et de prise en charge en plus du prix du trajet lui-même.

Où trouver des taxis au départ et à destination des aéroports de Paris

Aux aéroports Charles de Gaulle et Orly, recherchez les panneaux et icônes indiquant les zones de prise en charge des taxis depuis votre terminal d'arrivée.

Depuis Paris , si vous ne souhaitez pas réserver un taxi à l'avance, vous pouvez trouver des taxis en abondance autour des grands centres ferroviaires et de transport tels que la Gare du Nord, la Gare de l'Est, la Gare du Montparnasse, la Gare d'Austerlitz ou la Gare St Lazare. Si vous vous rendez à l'aéroport Charles de Gaulle, il est préférable de faire appel à un taxi de la Gare du Nord ou de la Gare de l'Est, car le tarif global sera généralement moins cher à partir de ces points. Si vous vous rendez à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, vous pouvez prendre un taxi à la gare Montparnasse ou à la gare RER Denfert-Rochereau.